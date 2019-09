Konzert : Erlebnis für Gaumen und Ohren

Christina Rommel - deutscher Rock vom Feinsten und das unvergessliche Live-Erlebnis / Schokolade das Konzert. Foto: TV/@Elisapark-Media

Wittlich (red) Christina Rommel und ihre Band sind am Samstag, 16. November, ab 20 Uhr mit „Schokolade – Das Konzert“ in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge in Wittlich zu Gast. Die Bühne wird zur großen Schokoladenküche, in der die Musiker und der Chocolatier Dirk Beckstedder gemeinsam Kunst auf hohem Niveau zelebrieren.

Mit den Klängen bekannter Rommel-Songs beginnt eine Reise durch die Welt der Schokolade. Neben Konzerten in Deutschland begeisterten Christina Rommel und Band mit ihrer Show Besucher in Paris, Budapest, Reykjavik, Brüssel, Barcelona, Tokio, New York und Tel Aviv. Der Eintritt kostet 28,50 Euro. Karten siehe Info unten rechts.