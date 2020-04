Auf dem Erbeskopf-Plateau: Ein Trauzimmer in luftiger Höhe

Schon bald sollen sich Brautleute auf der Windklangskulptur am Erbeskopf das Ja-Wort geben können. Foto: Ilse Rosenschild

Thalfang/Hilscheid Schon in absehbarer Zeit sollen sich Brautleute am höchsten Berg von Rheinland-Pfalz das Ja-Wort geben können.

Trauungen sind in der Corona-Krise zahlreichen Einschränkungen ausgesetzt. Doch Brautpaare möchten auch in dieser Zeit ihre Eheschließung zu etwas Besonderem machen. Derzeit gibt es das Bedürfnis, sich an einem speziellen Ort das Ja-Wort zu geben: auf dem Erbeskopf-Plateau, genauer gesagt auf der Windklangskulptur, sagt Vera Höfner, Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Thalfang. Und das solle schon bald möglich sein.