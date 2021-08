Kunst : Was bleibt, wenn Berge verschwinden

Manderscheid Die Eifeler Schriftstellerin Ute Bales und die Künstlerin Jutta Schulte-Gräfen haben bei einem gemeinsamen Projekt in Manderscheid ihre Wertschätzung der Landschaft der Vulkaneifel in Wort und Bild thematisiert. Und ihre Sorge darum.

Die eine wollte endlich aus ihrem neuen Buch lesen: Ute Bales, aus der Eifel stammende, in Freiburg lebende Schriftstellerin, die sich in ihrem Roman „Vom letzten Tag ein Stück“ mit dem Abbau vulkanischer Berge der Eifel und der Vernichtung einer einzigartigen Landschaft beschäftigt. Die andere wollte endlich wieder ihre Bilder und Objekte öffentlich zeigen: Jutta Schulte-Gräfen, in Daun-Rengen freischaffend tätige Künstlerin, die für ihr „Lava-Projekt“ von der ursprünglichen und heutigen Landschaft der Vulkaneifel zu Kunstwerken aus Gestein und Farbe inspiriert wird.

Da kam der Tipp einer Mitarbeiterin des Tourismus Netzwerks Gesundland Vulkaneifel gerade recht, und mit Herbert Boczians und Marianne Walheims Gästehaus Waldesruh in Manderscheid war der passende Veranstaltungsort und -rahmen gefunden. Bevor das Paar Boczian/Walheim vor vier Jahren das Gästehaus übernahm, war es beruflich in der halben Welt unterwegs gewesen und hatte Kunstausstellungen rund um den Globus besucht. So sollten sich bei ihnen in Manderscheid nun nicht nur Gäste entspannen. Auch Künstler, Musiker und Schriftsteller sollten hier eine (Kleinkunst-)Bühne haben – in der Diele, auf der geräumigen Terrasse, im privaten Wohnzimmer. So wie jetzt beim Projekt „Was bleibt“, an dem neben Ute Bales und Jutta Schulte-Gräfen die Musikerin Lisa Irle aus Manderscheid mitwirkt. „Das Raue ihrer Bratsche passt perfekt zu unserem Thema“, schwärmen Schriftstellerin, Künstlerin und Besucher.