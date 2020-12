Schule : Schüler unterstützen Tierheime

Ein Herz für Tiere Foto: TV/IGS Salmtal

Salmtal (red) Die Schülergenossenschaft „SalmTalente“ der IGS Salmtal stellte in diesem Jahr 100 Lampen für die Firma Fressnapf in Luxemburg her. Schon im März entwarfen die Schüler zunächst Motive, die anschließend digitalisiert wurden.

Im Anschluss wurden die Vorlagen mit dem schuleigenen Lasercutter genutzt, um aus Holzplatten Windlichter mit Tiermotiven herzustellen. Im nächsten Arbeitsschritt wurden die einzelnen Teile der Lampe in Handarbeit zusammengeklebt. Auf Grund der zwischenzeitlich geschlossenen Schule und des eingeschränkten praktischen Unterrichts waren alle Beteiligten sehr erfreut, dass die Tierlampen nun doch noch vor Weihnachten fertiggestellt werden konnten. Im kleinen Rahmen wurden sie übergeben. Die Lampen werden von Fressnapf an Tierheime in Luxemburg gespendet, sodass der Erlös der dort verkauften Exemplare komplett für die Tiere gedacht ist.