Schule : Schüler programmieren Roboter

Wittlich (red) Das in der Robotik-AG umgesetzte Lernkonzept Spike Prime ist für den fächerübergreifenden Mint-Unterricht (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) für die Klassen fünf bis acht konzipiert.

Aus der Hardware und den Lego-Bausteinen bauen die Schüler in der AG verschiedene Modelle und programmieren diese mit der Drag-and-Drop Programmiersprache Scratch und testen dabei das neu erschienene Lego-Education-Lernkonzept Spike Prime. Spielerisch erlernen die Schüler so den ersten Einstieg in die Programmierung. Auf dem Foto sind Marie Vogt und Mona Vollmer mit dem selbst programmierten Hopper-Modell zu sehen. Foto: Rita Mac Nelly