Schule : Schüler des Cusanus-Gymnasiums Wittlich schneiden gut „Leben mit Chemie“- Schulwettbewerb ab

Wittlich (red) Ice-Packs? Coole Sache! Beim bundesweiten Experimentalwettbewerb 2021 „Leben mit Chemie“ untersuchten die jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen vom Cusanus-Gymnasium Wittlich Kälte-Kompressen und Erzeugung von Kühleffekten im Alltag – und stellten sie auch selbst her.

103 Schüler und Schülerinnen des Cusanus-Gymnasiums machten laut Schulverwaltung mit. Das sei die höchste Teilnehmerzahl des diesjährigen Wettbewerbs gewesen. Und nicht nur das: Die Schüler der fünften bis zehnten Klassen hätten eine sehr hohe Qualität an Ausarbeitungen eingereicht und so die unabhängige Jury überzeugt. Mehr als zwei Drittel der Projekte erhielten Sieger- und sogar Ehrenurkunden. In Summe hätten sich die Cusanus-Schüler und Schülerinnen 91 Urkunden erarbeitet. Begleitet wurden sie dabei von Sven Friedrich und Kurt Valerius, Chemielehrer am Cusanus-Gymnasium.