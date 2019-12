Konzert : Schüler geben Weihnachtskonzert

Bernkastel-Kues (red) Das traditionelle Weihnachtskonzert des Nikolaus-von-Kues-Gymnasiums findet am Dienstag, 17. Dezember, in der Pfarrkirche St. Briktius in Kues statt. Dargeboten wird klassische und moderne Weihnachtsmusik, unter anderem von Reger, Rutter und Lennon.

