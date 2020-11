Wittlich : Schüler des PWG werden zu Verkehrshelfern ausgebildet

Verkehrshelferausbildung am PWG Wittlich Foto: TV/Sebastian Steinbach

Wittlich (red) In den vergangenen Wochen fand am Peter-Wust-Gymnasium die Ausbildung der Verkehrshelfer statt, die dafür sorgen, dass die Schüler rund um das Schulgelände des Gymnasiums sicher ankommen. Insbesondere der Fußgängerüberweg in der Koblenzer Straße ist hier als Einsatzgebiet zu nennen.

Die theoretischen und praktischen Stunden der Ausbildung wurden von 18 Schülern der Jahrgangsstufe 9 unter Leitung von Polizeibeamtin Wagner abgeleistet und die Prüfung erfolgreich bestanden.