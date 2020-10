Schule : Schüler informieren sich über Beruf

Wittlich (red) Am Peter-Wust-Gymnasium in Wittlich (PWG) fand die Einführungsveranstaltung für die Berufs- und Studienorientierung für die neunte Klassenstufe statt.

Die beiden Referentinnen der Agentur für Arbeit führten die Schülerinnen und Schüler in die Abläufe der Berufs- und Studienorientierung ein. Neben einem generellen Online-Überblick zu den einzelnen Angeboten der Agentur für Arbeit fand sich selbstverständlich auch noch Zeit, sich und seine Stärken besser kennenzulernen und auch persönliche Rückfragen an die beiden Referentinnen zu stellen. Die Schulgemeinschaft des PWG dankt der Agentur für Arbeit für die gute Zusammenarbeit in der Berufs- und Studienorientierung. Aufgabe der Berufs- und Studienorientierung ist es, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, die Angebote für weitere Bildungswege und mögliche Berufe sowie die Arbeitsmarktsituation analysieren und mit ihren Interessen und Fähigkeiten vergleichen zu können. Foto: S. Steinbach