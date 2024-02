Gewinner kommt aus Bausendorf Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs in Wittlich: Der Sieger ist überwältigt

Wenn die drei Fragezeichen zusammen mit Schneewittchen und Rosenrot, Monstern und Hexen durch einen Raum schwirren, dann ist die wundervolle Magie der Fantasie am Werk. Und nichts könnte sie mit so starker Kraft erwecken wie ein Buch. Oder in diesem Fall: viele Bücher. 15 Sechstklässler der weiterführenden Schulen im Landkreis Bernkastel-Wittlich haben sie mitgebracht, um beim Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs teilzunehmen, den der Börsenvereins des Deutschen Buchhandels organisiert.