Gesundheit : Schüler erkranken nach Jugendherbergsbesuch in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach Derzeit analysieren Experten des Wittlicher Veterinäramts Nahrungsproben der Traben-Trarbacher Jugendherberge. Möglicherweise hatte kürzlich der Noro-Virus zugeschlagen.

Rund 40 Schüler aus Mülheim-Kärlich sind nach einer Übernachtung in der Jugendherberge in Traben-Trarbach an Magen-Darm-Beschwerden erkrankt. Ihre Eltern hatten sich an die Jugendherberge gewandt. Es war eine Gruppe der Christopherus-Gundschule Mülheim-Kärlich, die vom 8. bis zum 9. Mi in Traben-Trarbach übernachtet hatte.