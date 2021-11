Benefizaktion : Schüler spenden 800 Euro für Annas Verein

Die Schülervertretung überreichte eine Summe von 800 Euro an Hermann Becker (rechts), den Vorsitzenden von Annas Verein. Foto: Wolfgang Mann

Be (red) Am Nikolaus-von-Kues-Gymnasium in Bernkastel-Kues fand 2020 der schon traditionelle Kuchenverkauf im Advent zugunsten von Annas Verein wegen der Corona-Pandemie nicht statt.

Daher überlegte sich die Schülervertretung um Elena Später, Milena Klingel, Jonas Linden und Emilia Faria do Nascimento eine Alternative, um den rührigen Verein zu unterstützen. Er fördert Einrichtungen zur Behandlung chronisch kranker und krebskranker Kinder. So riefen die vier ihre Mitschülerinnen und Mitschüler auf, beim jährlichen Kauf der Haus­aufgaben­hefte zusätzlich einen Euro als Spende an Annas Verein zu geben.

Sehr viele machten bei der Aktion mit, so dass eine Summe von 800 Euro zusammenkam. Die Schülervertretung überreichte sie an Hermann Becker, den Vorsitzenden von Annas Verein.