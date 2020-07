Bildung : Schülerehrung am Cusanus-Gymnasium

Schülerehrung am Cusanus-Gymnasium

Wittlich Die Wittlicher Schule zeichnet traditionell besonders erfolgreiche Schüler aus.

Schüler für außergewöhnliches schulisches und soziales Engagement zu ehren, ist eine gute und wichtige Tradition am Cusanus-Gymnasium. Leider konnte die Ehrung am Ende diesen Schuljahres coronabedingt nicht im Rahmen einer Feierstunde von und mit der ganzen Schulgemeinschaft gestaltet und gefeiert werden. Dennoch zeigten wiederum viele Schülerinnen und Schüler der Schule in dem jetzt zu Ende gegangenen Schuljahr außerordentliche Leistungen unter anderem bei der „Internationalen Chemie-Olympiade“, beim „Informatik Biber“ und bei der Matheolympiade, bei der nach sehr gutem Abschneiden nach der dritten Runde Damian Palm (5a) und Erik Adler (5b) einen ersten Preis und Marie Vogt (6c) einen zweiten Preis erzielten. Über die drei besten Zeugnisse ihrer jeweiligen Jahrgangsstufe mit sehr guten schulischen Leistungen konnten sich im Schuljahr 2019/2020 freuen: Damian Palm (5a), Valentin Kaftan (5a) und Erik Adler (5b), Noah Gierenz (6a), Johanna Weil (6b), Marie Vogt (6c) und Mona Vollmer (6c), Jule Hauer (7a), Nele Goergen (7b) und Ali Elkhouly (7b), Paula Schreiber (8a), Ferec Boga (8b) und Tobias Becker (8b), Mareike Bühler (9b), Lana Treis (9c) und Jill Maßmann (9c), Louisa Sips (10a), Lena Kohl (10b) und Lilia Petrosyan (10b), Marie Legrand (MSS 11), Amélie Schu (MSS 11) und Adrian Scherhag (MSS 11), Sina Corzilius (MSS 12), Jana Gansen (MSS 12) und Samanta Martinewski (MSS 12).