Polizei : Schülerin aus Wittlich vermisst

Wittlich (hpl/red Die Polizei in Wittlich sucht die 15-jährige Xenia Fröhlich.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte die 15-jährige Xenia Fröhlich ihr Zuhause am Abend des 3. November verlassen. Nachdem sie am 4. November die Schule nicht besucht habe, meldeten die Angehörigen die Jugendliche als vermisst. Offenbar war die 15-Jährige zunächst bei einem Freund in Bitburg untergekommen. Sie konnte aber bisher weder dort noch bei anderen bekannten Anlaufadressen von der Polizei angetroffen werden. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Vermisste im Raum Bitburg-Trier aufhält.