Mint-Projekt : Schülerinnen schnuppern Technik-Luft

Foto: Anneliese Albert (Arbeitsagentur Bad Kreuznach). Foto: Arbeitsagentur Bad Kreuznach/Anneliese Albert

Birkenfeld (red) Zum dritten Mal in Folge hat das Projekt „pepperMINT“ des Gleichstellungsbüros der Hochschule Trier in enger Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Bad Kreuznach zwei Mint-Aktionstage am Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) durchgeführt.

An den beiden Veranstaltungstagen waren mehr als 70 Schülerinnen der Realschulen plus Birkenfeld und Idar-Oberstein (Ida-Purper-Schule) zu Gast am UCB.Die Mentorinnen des Projekts führten dabei an beiden Aktionstagen jeweils zwei Workshops mit den Schülerinnen durch und gewährten ihnen gleichzeitig Einblick in ihr Studien- und Arbeitsleben im Mint-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik).