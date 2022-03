Karneval : Schülervertretung am Gymnasium Traben-Trarbach bringt Farbe ins Spiel

Mitglieder der Schülerinnen- und Schülervertretung am Traben-Trarbacher Gymnasium in Kostümen. Foto: Anette Heintzen

Traben-Trarbach (red) Was kann man dem oft so grauen und tristen Alltag in der Pandemie entgegensetzen? Farbe und einfach mal etwas anders machen ...

Die SV beschallte während der Pausen den Schulhof und forderte die farbenfrohe Menge zum Tanzen auf. Foto: Anette Heintzen