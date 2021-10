Treibjagd neben einem Gnadenhof : Schüsse und verängstigte Tiere in Hundheim: Besitzerin kritisiert Jäger

Morbach-Hundheim Schüsse, Hundegebell und in Panik geratene Pferde: Die Betreiberin eines Gnadenhofs für Tiere im Hunsrück kritisiert eine Treibjagd neben ihrem Anwesen. Die Jäger weisen die Kritik an ihrem Vorgehen zurück. Wie sieht die Rechtslage aus?

Was van den Broek allerdings am 4. September nicht weiß: Der Jagdpächter hat an diesem Tag eine Treibjagd neben ihrem Anwesen organisiert. „Circa 20, 30 Jäger stellten sich auf die Wiese direkt an der Mühle in 20 Meter Entfernung auf“, schildert sie. Ihre Forderung an den Jagdpächter, die Jagd einzustellen, sei abgelehnt worden. „Sie sagten, sie würden ja nicht in Richtung Hof schießen.“ Bei Pferden sei das allerdings irrelevant, sagt die Tierfreundin. Wenn in solcher Nähe geschossen werde, bekämen die Tiere Panik.