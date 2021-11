Wirtschaft : Schuhe und der Nikolaus sind Themen in Wittlich

Schuh Scholtes bleibt den Besuchern der Wittlicher Innenstadt erhalten. Das Geschäft zieht in die Burgstraße. Foto: Christina Bents

Wittlich In Wittlich gibt es bei Schuh Scholtes in der Karrstraße einen Räumungsverkauf. In den Läden der Innenstadt sind ab Dezember Kinderschuhe dekoriert, eine Aktion von Stadtmarketing.

Schuhe sind auch bei den kleinen Besuchern der Wittlicher Innenstadt Thema. Denn das Stadtmarkting macht in diesem Jahr wieder eine Nikolausstiefel-Aktion. Dazu Claudia Jacoby, Vorsitzende des Stadtmarketings: „17 Vereinsmitglieder machen mit, darunter Apotheken, ein Weingut, Optiker und sogar der Telekom Shop werden die gefüllten Stiefel verteilen.“ Dabei werden 100 Stiefel, die von Kindern bis sieben Jahre in der Burgstraße 31, bei „Glanzvoll Wohnideen“ abgegeben werden können mit Süßem, Gesundem und einem kleinen Geschenk gefüllt. „Die Kinder können dann ab dem 4. Dezember in den Schaufenstern der Innenstadt nach ihren Schuhen Ausschau halten und sie gefüllt im jeweiligen Geschäft abholen“, so Claudia Jacoby. Vor sechs Jahren wurde die Weihnachtsstiefelaktion, die von Christian Schroth ins Leben gerufen wurde, wiederbelebt und kommt bei großen und kleinen Kunden gut an.

Ein alteingesessenes Geschäft, das eigentlich schon geschlossen werden sollte, bleibt der Innenstadt doch erhalten, wenn auch nur zeitweise. Hans Gelz, der „Genüsse für die Sinne“, darunter Feinkost, Naturkosmetik- und dufte auf Naturbasis anbietet, wird ab dem kommenden Jahr noch montags für seine Kunden da sein. An den anderen Tagen ist er auf den Märkten der Region unterwegs. „Das macht mir sehr großen Spaß. Und das will ich auch beibehalten“, sagt Gelz. In der Innenstadt bleibt sein Geschäft an seinen Markttagen geschlossen.