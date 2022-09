Verkehr : Bus an der Mosel kommt zu spät - Kinder versäumen Unterrichtsbeginn

Foto: dpa/Stefan Sauer

Longkamp Eltern in Longkamp sind verärgert: Wegen einer Baustelle kommt der Schulbus zu spät - und die Kinder kommen nicht rechtzeitig in den Unterricht in Bernkastel-Kues.