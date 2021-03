Schulbus : Eltern wütend: Schulbus von Lieser nach Neumagen-Dhron war im hinteren Teil abgesperrt – Woran lag das?

Lieser/Neumagen-Dhron E In Corona-Zeiten ist Abstandhalten wichtig. In einem Schulbus der Moselbahn war der hintere Teil jedoch abgesperrt. Das empörte Eltern. Wir haben bei der Moselbahn nachgefragt, woran das lag.

Ein Schulbus der Moselbahn war Anfang dieser Woche im hinteren Teil gesperrt. So erzählt es ein besorgtes Elternteil eines Schulkindes. Ein rot-weißes Plastikband habe offenbar zwischen zwei Haltestangen eines Busses geklebt. Die hinteren Sitzplätze waren für die Kinder nicht zugänglich. Das bedeutet, es gibt weniger Sitzplätze für die Kinder im Bus. In Corona-Zeiten eine unschöne Sache: Ist Abstandhalten doch ein wichtiger Teil, um Infektionen zu vermeiden. Darüber hat sich die Mutter eines Schulkindes beim TV beschwert. Bei den Eltern stößt das auf Empörung, wie eine TV-Leserin berichtet, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte: „Die Kinder mussten sich vorne in den Bus drängen. Das ist unmöglich. Wir Eltern achten darauf, dass alles corona-gerecht abläuft und im Schulbus müssen die Kinder dann dicht gedrängt vorne sitzen.“ Auch andere Eltern hätten sich beschwert, so die Leserin.