Die Friedrich-Spee-Realschule plus in Neumagen-Dhron sucht zum 1. August einen jungen Menschen für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder für einen Bundesfreiwilligendienst, der Einblick in den Alltag einer Ganztagsschule gewinnen möchte.