Kommunalpolitik : Schulen, Sport und Feuerwehr

Wittlich Der Verbandsgemeinderat Wittlich-Land befasst sich am Mittwoch, 28. April, mit der Umnutzung des Pfarrsaals für Zwecke der Grundschule Altrich, mit der Schaffung von zusätzlichen Klassenräumen in der Grundschule Salmtal und der digitalen Ausstattung von Grundschulen.

Außerdem auf der Tagesordnung stehen der Abschlussbericht zu der Studie über die Sportstättenentwicklung in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, die Entwurfsplanung für das Feuerwehrgerätehaus in Manderscheid, Renaturierungsmaßnahmen am Elbach und Schorbach, mit die Wasserversorgung und der Gesellschaftervertrag der Natur- und Geopark Vulkaneifel. Die Sitzung beginnt am Mittwoch, 28. April, um 18 Uhr in der Dreyshalle in Dreis mit einer Einwohnerfragestunde.