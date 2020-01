Kommunalpolitik : Schulen Thema im Kreisausschuss

Bernkastel-Wittlich Zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr trifft sich der Kreisausschuss des Landkreises Bernkastel-Wittlich am Donnerstag, 16. Januar, um 16.30 Uhr im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung. Neben der Errichtung eines Anbaus für die Oberstufe an der IGS Salmtal geht es auch die um die Verlegung des gesamten Raumprogramms an der Realschule plus Bernkastel-Kues in die ehemalige Hauptschule.