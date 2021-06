Bildung : Schulsozialarbeit wird auf Förderschulen ausgeweitet

Wittlich/Bernkastel-Kues Der Kreis baut seine Stellen im Bereich der Schulsozialarbeit aus. Künftig soll es auch an Förderschulen entsprechende Mitarbeiter geben.

Bisher gab es an den Förderschulen im Landkreis Bernkastel-Wittlich keine Schulsozialarbeiter. Die Begründung war unter anderem die, dass die bereits an den Schulen tätigen förder-und heilpädagogischen Fachkräften genügten.

Da sich die Ausgangslage mittlerweile aber geändert hat, sollen auch an der Liesertalschule in Wengerohr sowie an der Burg-Landshut-Schule und der Rosenbergschule in Bernkastel-Kues entsprechende Stellen geschaffen werden. Die beiden Bernkastel-Kueser Schulen sollen gemeinsam eine Dreiviertel-Stelle bekommen, die Liesertalschule eine halbe Stelle.