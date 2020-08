Corona : Schulstart im Hunsrück mit Hygienevorkehrungen

Foto: dpa/Jens Büttner

Morbach/Thalfang Abstandsregeln, engere Reinigungszyklen und Mundschutz: So geht es am 17. August an den Grundschulen los.

Wie bereiten sich die Grundschulen im Hunsrück auf den Schulstart am 17. August vor? Nach den Sommerferien möchte das Land den Regelbetrieb in allen Schulformen und allen Schulen wiederaufnehmen. Im Rahmen der TV-Schulserie hat der TV die Träger, die Einheitsgemeinde Morbach und die Verbandsgemeinde Thalfang, um Auskunft gebeten.

Morbach „In den drei Grundschulen der Gemeinde Morbach wird das aktualisierte Hygienekonzept des Ministeriums, das den Schulen noch vor dem Schulstart zukommen soll, umgesetzt werden“, sagt Bürgermeister Andreas Hackethal. Im Bus und in den Fluren hätten die Schüler weiterhin Masken zu tragen, „die sie abnehmen können, sobald sie an ihrem Platz in der Klasse sitzen“. Außerdem stelle die Gemeinde Morbach Desinfektionsmittel und –spender zur Verfügung sowieEinmalhandtücher und Flüssigseife.

In der größten Grundschule der Gemeinde, der Grundschule Morbach mit 265 Schülern, wird weiterhin die Einbahnstraßenregelung praktiziert.

Die Gemeinde Morbach unterstütze die Grundschulen in allen Belangen, um die vorgegebenen Maßnahmen umzusetzen und den Schülern und Lehrkräften einen reibungslosen Schulablauf zu ermöglichen. Hackethal: „Die Wiederaufnahme des Regelbetriebes in Schulen wird insbesondere viele Familien freuen, da dies zu einer spürbaren Entlastung der Privathaushalte führen wird. Dennoch müssen wir uns bewusst machen, dass es dadurch auch zu vermehrten – temporären – Schulschließungen kommen wird.“

Thalfang Wie bereitet man sich in den Grundschulen der benachbarten Verbandsgemeinde Thalfang, von denen zwei Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde sind, auf den Schulstart vor? Was gilt es zu beachten? „Wir halten uns an die Regeln und Vorgaben des Landes“, sagt Vera Höfner, Erste Beigeordnete der VG Thalfang am Erbeskopf. „Wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Abstände eingehalten werden.“ Das Stammpersonal wie die Lehrer werde vom Land informiert. Das Personal der Verbandsgemeinde zur Hausaufgabenbetreuung werde von der VG zu den Coronavorkehrungen geschult. Das Maskentragen habe sich in den Schulen etabliert und funktioniere gut, sagt Höfner: „Dazu haben wir die Hygienemaßnahmen ausgeweitet. Es wird häufiger geputzt und desinfiziert.“

In der Verbandsgemeinde Thalfang, so Höfner, seien bislang erst vier Covid-19-Infektionen gemeldet worden. „Das spricht schon dafür, dass wir alle Vorgaben diszipliniert umgesetzt haben. Deshalb sind wir aber nicht nachlässig und sagen uns, es kann nichts passieren. Nein, wir halten uns strikt an die Vorgaben.“