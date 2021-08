Bildung : Mit mehr oder weniger Regeln? So starten Schulen im Landkreis Bernkastel-Wittlich ins neue Unterrichtsjahr

Foto: dpa/Arne Dedert

Bernkastel-Wittlich Es geht wieder los. Tausende Kinder und Jugendliche im Landkreis strömen am Montag zurück in die Klassenräume. Welche Maßnahmen gab es wegen Corona in den vergangenen sechs Wochen? Der Volksfreund hat nachgefragt.