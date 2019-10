Schauspiel : Schultheater Festival geht in die erste Runde

Mit dem Stück „Der Besitzer“ wird am Donnerstag, 24. Oktober, das Schultheater Festival eröffnet. Maximilian Filippazzo (links) und Paul Bútugan spielten bei der Vorführung des Stücks im Jahr 2017 in Manderscheid mit. Foto: TV/Brigitte Rach

Wittlich Gemeinsam Theater spielen macht mehr Spaß: Das dachte sich das Team im Haus der Jugend in Wittlich und vernetzte daraufhin Theater-AGs der Region.

Seit Anfang des Jahres läuft die Planung, Schulen wurden angesprochen, Theatergruppen und der Veranstaltungsort mussten gefunden werden. Ab Donnerstag ist es soweit: Theater-AGs von verschiedenen Schulen werden sich an zwei Tagen ihre Werke gegenseitig in der Synagoge Wittlich präsentieren. Die erste Idee zum Schultheater Festival kam Roberto Barahona, Leiter der Koyón Theatergruppe im Haus der Jugend (HdJ) Wittlich, Ende des vergangenen Jahres.

Auch die Theatergruppen in der Region waren begeistert von der Idee, so „wurden es schnell immer mehr Schulen“, erzählt Daniel Scharfbillig, Diplompädagoge im HdJ. Sieben Schulen aus der Region nehmen mit ihren Theater-AGs teil: Das Nikolaus-von-Kues Gymnasium Bernkastel, das Gymnasium Traben-Trarbach, die IGS Salmtal und Zell, und aus Wittlich das Cusanus Gymnasium, die Clara Viebig Realschule und die Kurfürst Balduin Realschule.

Dass Interesse besteht, wurde schnell klar. Scharfbillig sagt: „Wir wollen den Schülern eine Bühne geben, so können sie sich vernetzen und unter Gleichgesinnten austauschen“. Barahona ergänzt: „Kinder wollen Theater spielen, wir geben ihnen das Werkzeug dafür“. Das Motto des Koyón Theaters spiegelt sich auch im Programm des Festivals wider: „Respekt, Toleranz, Geduld“. Auch die Synagoge als Bühne steht in Zusammenhang mit dem Programm. Erst war geplant, die Auftritte im HdJ Wittlich zu veranstalten, doch das sei platzmäßig schwierig geworden, da das Interesse so groß war, erklärt Scharfbillig. Besonders für das Stück „Die jüdische Frau“, bietet die Synagoge aufgrund ihrer Geschichte einen passenden Veranstaltungsort. Zusätzlich zu den Theaterstücken werden auch verschiedene Workshops angeboten, teilweise mit auswärtigen Referenten. So wird Nina Dudek, Theaterpädagogin am Theater Trier, dabei sein.