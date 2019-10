Schultheater : Kreativer Austausch rund ums Theater

Wittlich Beim Schultheater Festival in Wittlich konnten Schüler ihre Stücke mit anderen Darstellern reflektieren.

„Was ist Theater?“, fragt Roberto Barahona, Leiter des Koyón Theaters im Haus der Jugend (HdJ), die Teilnehmer seines Workshops. Eine Schülerin in der ersten Reihe der Synagoge antwortet: „Kunst“. In dem Kurs „Stimmenvolumen und -Kreatprojektion“ lernen Schüler an beiden Tagen des Schultheater Festivals, wie sie ihre Stimme am effektivsten einsetzen. Dafür erklärt Barahona ihnen verschiedene Atemtechniken. Doch das ist nur eines von vielen Angeboten: Sowohl am Donnerstag, als auch am Freitag, wurden Workshops angeboten und Stücke aufgeführt.