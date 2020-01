Kurs : Babysitter-Kurs für Jugendliche

Wittlich (red) Ein Schulung für jugendliche Babysitter ab 12 Jahren bietet der Kinderschutzbund Bernkastel-Wittlich an. Der Kurs mit Teilnahmezertifikat findet am Dienstag, 18. Februar, von 9 bis 16 Uhr im Mehrgenerationen-Haus in Wittlich statt.



Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro. Die Veranstaltung ist gefördert durch das Ministerium für Integration, Frauen, Jugend und Familie Rheinland-Pfalz.