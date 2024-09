Katastrophenschutz in Bernkastel-Wittlich Helfen größere Kanäle gegen Starkregen und Überschwemmungen?

Schon mehr als drei Jahre liegt die verheerende Flutkatastrophe nun zurück. Als extremer Starkregen im Juli 2021 das Ahrtal unter Wasser setzte und 135 Menschen in den Fluten ihr Leben verloren, hatten auch Ortschaften in Bernkastel-Wittlich mit Wassermassen zu kämpfen. Wie die Überschwemmungen in Polen, Tschechien und Österreich aktuell zeigen, hat die Gefahr, von Überflutungen betroffen zu sein, nicht abgenommen.