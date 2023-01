Konzert : Zentury XX und Sperrzone im Bürgerhaus: „We Will Rock You“ und andere Klassiker begeistern in Hetzerath

Hetzerath Die „Schwarz-weiße Nacht“ in Hetzerath entführte das Publikum musikalisch zurück in die 1970er, 1980er und 1990er Jahre. Mit welchen beliebten Rocksongs die regionalen Bands Zentury XX und Sperrzone die Zuschauer begeisterten und welche Pläne es bereits jetzt für das Festival 2024 gibt.

Ausverkauft – das hörte Mitorganisator der Schwarz-weißen-Nacht, Christian Höfig vom Sportverein Hetzerath, sicher gern, als es um die Nachfrage nach Karten zum beliebten Revival-Konzert ging. Es fand am Samstagabend im Hetzerather Bürgerhaus statt. Für die rund 700 Besucher war es mit nahezu zeitlosen Hits von Queen, Van Halen und U2 eine musikalische Reise zurück in die 70er, 80er und 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Für Höfig sind diese Songs immer noch echte Publikumsmagnete. „Inzwischen haben aber auch die Bands selbst, die bei uns auftreten, eine große Fangemeinde, was man schon an den Vorverkaufszahlen gesehen hat“, sagt der Organisator. „Die Schwarz-weiße-Nacht lebt zudem aber auch von der Geselligkeit und lässt das Dorf weiter zusammenwachsen.“

Den Start machte die Rockband Sperrzone. Die Coverband, bestehend aus Musikern, die sich 2016 als Stand­ortband der Bundeswehr in Daun bereits einen Namen machten, begeisterte mit Songs, die quer durch die vergangenen 50 Jahre gingen. Titel wie Nenas „99 Luftballons“ oder „Major Tom“ von Peter Schilling durften dabei nicht fehlen, aber auch AC/DCs „Highway to Hell“. „Für uns ist es immer ganz wichtig, dass das Publikum spürt, dass wir Spaß am Musikmachen haben und wir mit unseren Songs beim Publikum eine positive Stimmung erzeugen“, sagt Leadgitarrist Daniel Hammes.

Zum Hauptteil des Abends wurde dann noch einmal richtig Gas gegeben. Zentury XX, eine Band aus fünf Vollblutmusikern, nahm die Zuhörer mit auf eine vielseitige Reise. Die größten Hits aus dem letzten Viertel des 20. Jahrhunderts haben es besonders Gitarrist, Sänger, Songwriter und Produzent Frank Rohles angetan. Er selbst ist seit über 30 Jahren für ganz verschiedene Projekte und Bands auf vielen Bühnen international tätig. Seine ersten Schritte an der E-Gitarre machte er in der Schulband der damaligen St.-Matthias-Realschule in Bitburg.

Bei der „Schwarz-weißen Nacht“ in Hetzerath sind am Samstag die beiden Bands Sperrzone und Zentury XX aufgetreten. Foto: Andreas Sommer

Bekannt wurde Rohles später durch seine Arbeit für die britische Gruppe Queen und Brian May. Im diesem Rahmen erhielt er für das Cast-Recording von „We Will Rock You“ in Deutschland und in der Schweiz 2009 eine Goldene Schallplatte. „Alles, was in den 70er und 80er Jahren in der Rock- und Popwelt Rang und Namen hatte, hat mich schon stark beeindruckt und musikalisch sehr geprägt. Vieles von dem, nehme ich bis heute mit“, verrät Frank Rohles vor seinem großen Auftritt. Wichtig ist ihm dabei aber immer eines: Dem Publikum will er eine gute Musikmischung anbieten. „Super Abend“ und „weiter so in den kommenden Jahren“, war aus den Reihen des Publikums oft zu hören.