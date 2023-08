Mit Fotos und Video Schweicher Reitertage versprühen internationales Flair an der Mosel

Reiten für den guten Zweck: Das Turnier stand aber auch, wie in jedem Jahr, im Zeichen des guten Zwecks. In diesem Jahr wurden Spenden für „De Leederwon asbl“ aus Betzdorf in Luxemburg gesammelt. Der gemeinnützige Verein bietet therapeutisches Reiten mit einem sogenannten Hufbett an. Dabei handelt es sich um eine spezielle Kutsche mit drei Rädern. In dieser Kutsche stehen zwei Pferde, über die auf einem speziellen Rahmen ein Tuch gespannt ist. Somit wird Menschen mit komplexer Behinderung, die nicht mehr selbst reiten können, ermöglicht, auf dem Rücken der Pferde zu liegen und an Freizeitaktivitäten teilzunehmen.