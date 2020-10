Vorsorge : Schweinepest: Lage ist ruhig

Auch wenn im benachbarten Belgien ganze Waldstriche als Schweinepest-Zone ausgewiesen sind, bleibt der Landkreis Bernkastel-Kues bislang von der Krankheit verschont. Das meldet die Kreisverwaltung in Wittlich.

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine Krankheit, an der Wildschweine sterben. Sie ist zwar ür den Menschen ungefährlich, aber ein Ausbruch könnte sich in dem betreffenden Gebiet auch auf den Nutztierbestand auswirken. Deshalb würde bei einem Ausbruch ein Notfallplan in Kraft treten. Manuel Follmann Pressesprecher der Kreisverwaltung erklärt auf TV-Nachfrage, ob schon ein ASP-Fall bekannt sei: „Nein, wir sind froh, dass sich bislang kein Fall von ASP bei den Monitorproben gezeigt hat. Um ein mögliches Auftreten der ASP in der Wildschweinpopulation rasch zu erkennen, hat Rheinland-Pfalz die Maßnahmen zur Früherkennung dahingehend intensiviert, dass krank erlegte oder verendet aufgefundene Wildschweine landesweit untersucht werden.“ Dabei würden auch Proben von Wildschweinen, die bei einem Wildunfall umkamen, virologisch auf ASP getestet werden. Die Aufwandsentschädigung für Unfall-/Fallwild wurde demnach von 50 Euro auf 70 Euro je Tier angehoben.