Vorsorge : Afrikanische Schweinepest: Die Lage im Kreis ist ruhig

Wittlich Noch ist kein Fall der für Wildschweine tödlich verlaufenden Krankheit im Kreisgebiet aufgetreten.

Das meldet die Kreisverwaltung in Wittlich. Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine Krankheit, an der Wildschweine sterben. Sie ist zwar für den Menschen ungefährlich, aber ein Ausbruch könnte sich in dem betreffenden Gebiet auch auf den Nutztierbestand auswirken. Deshalb würde bei einem Ausbruch ein Notfallplan in Kraft treten.