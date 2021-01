Verkehr : Hunsrückbahn: Schweizer Unternehmen verhandelt mit Firmen über Transporte - Erste Testfahrten auf der Trasse

Zur Zukunft der Strecke führt die DB weiter Gespräche mit dem Land Rheinland-Pfalz. Foto: TV/Christoph Strouvelle

Morbach/Thalfang/Hermeskeil Das Schweizer Bahnunternehmen WRS will ab Stromberg mit Güterverkehr auf dem Hunsrück starten.

Während in der Lokal- und der Landespolitik um die Zukunft der Hunsrückquerbahn diskutiert wird, macht die Schweizer Gesellschaft WRS Nägel mit Köpfen. Die Eisenbahngesellschaft mit Deutschlandsitz in Karlsruhe hatte im Dezember mit einem Güterverkehr von Langenlonsheim bis Morbach beginnen wollen und dabei Kerosinlieferungen zum Hahn sowie Holztransporte geplant, wurde aber von der DB-Netz AG ausgebremst, die auf der Bahntrasse zwischen Stromberg und Hermeskeil noch Bedarf für Kontrollen und Ausbesserungen sieht (Der TV berichtete).

Doch auf dem Stück von Langenlonsheim bis Stromberg hat die WRS vor wenigen Wochen erste Testfahrten unternommen. Das Ziel: Untersuchen, wie es sich auf dem Stromberger Bahnhof rangieren lässt. Alena Dupeyre von WRS sagt, dass dort künftig Holz verladen werden soll. Auch von den holzverarbeitenden Unternehmen in der Region Morbach und Hermeskeil? Dazu möchte sich Dupeyre nicht äußern. Sie bestätigt aber, dass die WRS mit mehreren Firmen im Raum Morbach, Thalfang und Hermeskeil in Verhandlungen steht. Namen nennt sie nicht. „Derzeit planen wir bis Stromberg“, sagt die Sprecherin. Wie lange die DB Netz braucht, um die Strecke bis Hermeskeil fahrbereit zu machen, entzieht sich ihrer Kenntnis. Eine Bahnsprecherin sagt, die Instandsetzung der Strecke oberhalb von Stromberg, also in Richtung westlicher Hunsrück, dauere bis Ende 2021, während diese zwischen Langenlonsheim und Stromberg bereits abgeschlossen sei. Für eine umfassende Erneuerung der Hunsrückbahn mit moderner Technik und Lärmschutzmaßnahmen sei die Reaktivierung der Strecke mit regelmäßigem Zugverkehr erforderlich. Dazu und zur Zukunft der Strecke führt die DB weiter Gespräche mit dem Land Rheinland-Pfalz.

Das Land plant tatsächlich die Aufnahme eines stündlichen Schienenpersonennahverkehrs (SPNV), sagt Nicola Diehl, Sprecherin des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Mainz. Alle zwei Stunden soll demnach ein Zug vom Hahn bis Frankfurt direkt verkehren, außerdem alle zwei Stunden ein Zug bis Bingen, wo Fahrgäste dann direkten Anschluss bis an den Regionalexpress von Koblenz über Mainz nach Frankfurt haben. Doch ab wann der SPNV den Betrieb aufnehmen kann, ist ungewiss. Denn dafür ist ein Planfeststellungsverfahren notwendig, sagt Diehl. Bei der damit verbundenen Bürgerbeteiligung seien zwischen Langenlonsheim und Simmern 800 Einwendungen eingegangen, im Bereich der VG Kirchberg weitere 40. Diese müssten vom Eisenbahnbundesamt geprüft und abgewogen werden. Außerdem mussten und müssen die Planunterlagen teilweise aufgrund von Gesetzesänderungen angepasst werden, was aufgrund der Länge der Strecke immer viel Zeit in Anspruch nimmt. „Das Land Rheinland-Pfalz hat keinen Einfluss auf die Verfahrensdauer“, sagt Diehl.

Die Landräte der Kreise Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg, Rhein-Hunsrück, Birkenfeld und Bad Kreuznach hatten im November in einem gemeinsamen Schreiben an den zuständigen Minister Volker Wissing das Land aufgefordert, die Hunsrückquerbahn so schnell wie möglich zu reaktivieren.

Manuel Follmann, Sprecher der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, sagt, es sei schwer möglich, als Außenstehender die Notwendigkeit der Kontrolle und Sanierung der Gleisanlage zu bewerten. Es sei jedoch bedauerlich, dass sich infolge dieser Maßnahmen eine mögliche Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke weiter verzögern wird.