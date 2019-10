Konzert : Zupfinstrumente aus der ganzen Welt

La Volta. Foto: TV/La Volta

Wittlich (red) Das Schweizer Jugendensemble „La Volta“ ist am Samstag, 26. Oktober, mit dem Programm „Musikalische Mixturen“ ab 19 Uhr in der Synagoge Wittlich zu hören. Unter der Leitung von Jürgen Hübscher erklingen alte Musik, internationale Folklore und populäre Musik für Gitarren und eine Vielzahl an weiteren Zupf- und Perkussionsinstrumenten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Eintritt kostet sieben Euro. Schüler und Studenten zahlen vier Euro. Ein Konzert für Kinder unter dem Titel „Reisekarussel – in 60 Minuten um die Welt!“ präsentieren die jungen Musiker am Sonntag, 27. Oktober, ab 11 Uhr in der Synagoge. Das einstündige Konzert ist speziell für Kinder von fünf bis zehn Jahren gedacht. Zu erleben ist eine musikalische Reise rund um die Erde mit witziger, humorvoller Musik aus aller Welt. Der Eintritt kostet fünf Euro. Für Kinder und Jugendliche drei Euro. Foto: La Volta