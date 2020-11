Morbach-Morscheid-Riedenburg : Schwelbrand in Wochenendhaus

Foto: TV/Frank Göbel

Morbach-Morscheid-Riedenburg In der Ortslage Edenbruch bei Morscheid-Riedenburg war die Feuerwehr im Einsatz. In einem Wochenendhaus, in dem sich kein Bewohner aufhielt, war in einem Schlafzimmer ein Schwelbrand ausgebrochen, der zu einer starken Rauchentwicklung führte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Strouvelle