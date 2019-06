Stadtentwicklung : Schwelle soll Tempo am Wittlicher Platz an der Lieser verringern

Foto: Nora John. Foto: Nora John

Wittlich (will) Die Schwelle ist da. Mit einer gelb-schwarzen Schwelle will die Stadt Wittlich die Geschwindigkeit der Autofahrer in der Feldstraße verringern. Tempo-Messergebnisse hatten gezeigt, dass sich in dem verkehrsberuhigten Bereich am Wittlicher Lieser­ufer kaum ein Autofahrer an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit hält (der TV berichtete mehrfach).

