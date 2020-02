Wirtschaft : Schwieriger Markt für Obstbrenner

Wittlich Zwei Fachleute haben den Verbandsmitgliedern erklärt, was durch eine neue Rechtslage auf sie zukommt.

Denn zum 25. Mai 2021 wird sich einiges in der Gesetzgebung ändern. Obstbrand darf künftig 18 Gramm Zucker pro Liter beigefügt werden, Obstgeist lediglich zehn. Dazu wird Obstbrand auch mit Reinheitsgebot, also ohne Zuckerzusätze zugelassen. Die Bezeichnung Tresterbrand ist erlaubt, Tresterbrandwein nicht. „Ihre Gegner sind die Wettbewerbsanwälte. Diese kontrollieren ihre Webseiten und versenden Abmahnungen“, sagte er. Und was darf bei alkoholfreien Spirituosen auf dem Etikett stehen? Gin alkoholfrei? No Gin? „Da befinden wir uns in einer rechtlichen Grauzone“, sagte Albrecht. Zum Amüsement der Mitglieder führte er aus, dass sogar das Verteidigungsministerium bei der Gesetzgebung zu Spirituosen und Bränden gehört wird.