Coronakrise – So geht es weiter in Wittlich

Eine Bürgerversammlung wie auf dem linken Fotos wird es wohl so schnell im Eventum nicht geben. Stattdessen soll der Stadtrat Mitte Mai in der Halle tagen. Kein Thema wird dabei die Schwimmbadsanierung sein. Die Säubrennerkirmes ist in diesem Jahr mehr als fraglich. . Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich Auch nach der Konferenz des Ältestenrats ist die Wittlicher Säubrennerkirmes noch nicht definitiv abgesagt, auch wenn ihre Durchführung sehr unwahrscheinlich bleibt. Die Schwimmbad-Pläne liegen indes auf Eis.

Die Wittlicher Kirmes im August steht auf der Kippe. Endgültig abgesagt ist sie aber auch nach der Videokonferenz des Ältestenrats am Montagabend noch nicht, wie Stadtsprecher Rainer Stöckicht auf TV-Anfrage sagte. Grund: In der aktuellen Landesverordnung zur Corona-Pandemie;, die bis zum 4. Mai gilt, sei noch nicht genau festgelegt, was genau unter den Begriff Großveranstaltung falle, die nach Beschluss der Konferenz von Bund und Ländern am vergangenen Mittwoch bis 31. August abgesagt sind (der TV berichtete). Allerdings geht man bei der Stadt fast davon aus, dass unter diese Kategorie auch die Säubrennerkirmes falle, die Mitte August alljährlich rund 100 000 Menschen anlockt. „Die Säubrennerkirnes wird mit Sicherheit dazugehören“, sagt Stöckicht. Ein anderer Termin für die Kirmes kommt indes für die Stadt nicht infrage: „Einen Ausweichtermin wird es nicht geben“, sagt Stöckicht, das habe der Ältestenrat beschlossen.