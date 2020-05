Kostenpflichtiger Inhalt: Freizeit : Schwimmen in Schichten: Bald geht es los

Ein großer Andrang an der Wasserrutsche im Kröver Freibad wie im vergangenen Jahr wird in diesem Sommer wohl nicht möglich sein. Foto: TV/Winfried Simon

Bernkastel-Wittlich Die Freibäder im Landkreis dürfen wieder öffnen. Aber ist das überhaupt umsetzbar, und welche Bedingungen gilt es zu beachten?



Von Angelina Burch

Auch wenn Freibäder seit Mittwoch generell wieder öffnen dürfen, müssen sich die Schwimmer und Freizeitplanscher im Landkreis Bernkastel-Wittlich noch etwas gedulden. Einen allgemeinen Öffnungstermin wird es im Kreis nicht geben, sondern Freibäder werden jeweils zum frühestmöglichen Zeitpunkt öffnen. Dieser ist jedoch abhängig von den Vorbereitungszeiten, die die einzelnen Bäder brauchen, um alle Hygienevorschriften und Auflagen umzusetzen.

Das Hygienekonzept für Freibäder sieht vor, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern und weitere Regeln eingehalten werden müssen. Die verschiedenen Bereiche wie etwa Springturm oder Kinderbecken im Freibad müssen voneinander abgetrennt werden, und Gruppenbildung soll vermieden werden. Für die Wegeführung in allen Bereichen des Freibades muss es ebenfalls ein Konzept geben. Auch Warteschlangen sollen ausgeschlossen sein. Wie auch in der Gastronomie müssen die Kontaktdaten der Besucher aufgenommen werden, um so eine mögliche Infektionskette zurückzuverfolgen. Wie weit die jeweiligen Freibäder in der Vorbereitung sind und wann eine Eröffnung geplant ist, ist im Kreis sehr unterschiedlich.

Extra Regelungen für die Maare in der Vulkaneifel Auch die Maare dürfen ab dem 27. Mai wieder für den Badebetrieb öffnen. Im Vulkaneifelkreis betrifft diese Regelung das Gemündener Maar bei Daun, das Pulvermaar bei Gillenfeld und das Schalkenmehrener Maar. Einen fixen Termin, ab wann der Badebetrieb dort wieder möglich ist, gebe es nicht, aber vor Pfingsten sei es nicht möglich. Es sei vorgesehen, dass sich die Kreisverwaltung Vulkaneifel, die Verbandsgemeindeverwaltung Daun und die drei Kommunen in den nächsten Wochen treffen und eine „gesetzeskonforme Lösung“ erarbeiten, so Peter Hartogh, Ortsbürgermeister von Schalkenmehren.

Wittlich Die Vorbereitungen im Vitelliusbad haben angefangen, nachdem die Stadtverwaltung über den frühestmöglichen Öffnungstermin informiert wurde, sagt Rainer Stöckicht, Pressesprecher der Stadt. „Dazu gehören unter anderem die gründliche Endreinigung der Becken, umfangreiche Desinfektionsmaßnahmen und die Algenprävention, da bis jetzt noch Reparatur- und Ausbesserungsmaßnahmen in den Beckenbereichen stattgefunden haben.“ Am 15. Mai habe die Befüllung der Becken begonnen.

Am Samstag, 6. Juni, wird das Freibad öffnen. In zwei Schichten können sich jeweils 300 Besucher dort aufhalten. Die erste Schicht geht von 8 bis 12 Uhr und die zweite von 14 bis 18 Uhr. Sobald die maximale Anzahl an Besuchern erreicht ist, sei es nicht erlaubt, noch weitere Besucher in das Freibad zu lassen. Zwischen den Schichten wird das Freibad gereinigt und desinfiziert. Der Sport- und der Nichtschwimmerbereich werden getrennt, und die Rutschen sowie das Kinderplanschbecken bleiben erst einmal geschlossen. Die Duschen und Sammelumkleiden bleiben ebenfalls zu.

Bernkastel-Kues „Das Freibad Moselbad der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues wird voraussichtlich um das Wochenende nach Pfingsten rum öffnen“, sagt Leo Wächter, Bürgermeister der VG. Dort wurden drei Wochen Vorlaufzeit benötigt, um alle Vorbereitungen zu treffen. Wächter: „Ein Schwimmbadbetrieb, wie man ihn bisher kannte, wird das in diesem Jahr nicht werden. Die Öffnungszeiten werden auch nur eingeschränkt möglich sein. Es ist ein Schichtbetrieb mit einer Schicht am Vormittag und einer am Nachmittag geplant. In der Zwischenzeit wird das Freibad geschlossen und alles gereinigt und desinfiziert.“ Derzeit gehe er davon aus, dass sich rund 400 Besucher gleichzeitig im Freibad aufhalten könnten.

Kröv Der Großteil der Vorarbeiten im Freibad Kröver Reich ist schon abgeschlossen, und eine Eröffnung sei für den 10. Juni geplant. Allerdings wird es dort nicht so verlaufen wie in den vergangenen Freibadsaisons. Marcus Heintel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, sagt: „Geplant ist ein Zwischenbetrieb, das heißt, geöffnet wird täglich in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. Von 13 bis 15 Uhr erfolgen jeweils Desinfektions- und Hygienearbeiten.“ Eine Einschätzung zur Besucheranzahl gibt es schon. „Aufgrund der Größe der vorhandenen Liegewiese können wir je Schicht bis zu 322 Personen Einlass gewähren. Hierbei ist sicherzustellen, dass sich maximal 107 Personen, also ein Drittel, gleichzeitig im Wasser aufhalten.“

Manderscheid Das Familienfreibad in Manderscheid wird am Mittwoch, 3. Juni, wieder öffnen. Es dürfen sich 130 Gäste gleichzeitig dort aufhalten. Der Schichtbetrieb ist in drei Zeitfenster eingeteilt: von 10 bis 12.30 Uhr, 13.30 bis 17 Uhr und 17.30 bis 19 Uhr. So können pro Tag 390 Besucher ins Freibad. Normalerweise liegt die Kapazität bei rund 800 Badegästen täglich. „Die Uhrzeiten haben wir aufgrund der Erkenntnisse der vergangenen Jahre gewählt. Es gibt immer die Frühschwimmer, die Familienzeit und die After-Work-Schwimmer“, sagt Dennis Junk, Bürgermeister der VG Wittlich-Land.

Die Gäste können vorab online reservieren. „Hierzu haben wir eine Zusatzfunktion im Rahmen unserer App Mein Wittlich.Land eingeführt. Auch über die Homepage sind Reservierungen möglich“, erklärt Junk.

Morbach „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, ein Konzept zu erstellen, wie das Freibad am besten öffnen kann“, sagt Andreas Hackethal, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Morbach. Der Öffnungstermin sei für Mitte Juni geplant, aber derzeit werde noch geprüft, ob das umsetzbar ist. Hackethal: „Man kann aber schon davon ausgehen, dass das Baden und Schwimmen nicht das gewohnte Freizeitgefühl bieten wird. Die Sprungtürme und Rutschen bleiben geschlossen, und im Planschbecken muss der Mindestabstand eingehalten werden.“ Normalerweise sei es innerhalb von ein paar Tagen möglich, den Badebetrieb zu starten. Mit dem Hygienekonzept werde sich das in diesem Jahr aber verzögern.