Umwelt : Frühlingswetter sorgt für Film auf einem Weiher

Großlittgen Auf dem Angelweiher in Großlittgen sind derzeit Schlieren zu sehen. Mit Schadstoffen haben die aber wohl nichts zu tun.

Der kleine Weiher am Ortsausgang von Großlittgen ist ein beliebter Platz im Dorf. Sei es bei den Anglern, die am Ufer auf den nächsten Fang hoffen. Den Spaziergängern und Joggern, die hier ihre Runden drehen. Oder den Nilgänsen, die sich am Teich, unweit der Straße Richtung Kloster Himmerod, tummeln.

Anfang der Woche allerdings machen Besucher des Weihers eine seltsame Entdeckung. Braune Schlieren treiben auf dem Wasser. Vor allem in der Nähe des Ufers schwimmt der Film auf der Oberfläche. „Normalerweise sieht der nicht so aus“, sagt ein Läufer, den wir vor Ort treffen. Auch der junge Mann fürchtet, dass Schadstoffe in den Teich gelangt sein könnten. Öl vielleicht, oder Benzin? Für die Fische und anderen Lebewesen in und am Wasser wäre das fatal. Schon geringe Konzentrationen können schließlich das Ökosystem gefährden.