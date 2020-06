Medizin : Sechs-Millionen-Euro-Bau für Krebstherapien in Wittlich

Wittlich Das Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich ist seit Mai dieses Jahres Schwerpunktklinik und kann seine Bettenzahl an beiden Standorten erhöhen. Eine moderne Strahlenpraxis vervollständigt das Angebot.

Die XCare Gruppe betreibt bereits eine strahlentherapeutische Praxis in Trier-Ehrang. Sie soll 2021 geschlossen werden und in den Praxen in Wittlich, die am 1. Juli in Betrieb geht, und der momentan im Bau befindliche Praxis im Brüderkrankenhaus, aufgehen. In Trier-Ehrang werden aktuell täglich 80 bis 90 Patienten an zwei Geräten behandelt. In Wittlich und Ehrang sollen in den Anfangszeiten 100 bis 120 Patienten behandelt werden. „Es gingen auch deutlich mehr“, meint Guido Syré. Ein Patient hat zwischen zehn, zwanzig oder dreißig Strahlenbehandlungseinheiten. „Die Behandlungen werden fünfmal pro Woche durchgeführt“, sagt Höcht weiter. 90 Prozent der Strahlenpatienten werden ambulant behandelt. Für das Brüderkrankenhaus in Trier wird sogar ein Gerät angeschafft, dass es bisher nur dreimal in Deutschland an Unikliniken gibt. In diesen Linearbeschleuniger ist sogar ein MRT integriert.