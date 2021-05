Pandemie : Inzidenz im Kreis Bernkastel-Wittlich steigt wieder über 50

Bernkastel-Wittlich Die Inzidenz in Bernkastel-Wittlich liegt wieder über dem magischen Wert von 50. Das hat Folgen.

(red/will) Laut Mitteilung des Landesuntersuchungsamts (Lua) sind dem Kreis Bernkastel-Wittlich am Montag sechs Neuinfektionen mit Sars-Cov2 gemeldet worden. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg laut Lua auf 56. Damit wird eine Öffnung der Innengastronomie im Kreis vor Pfingsten unwahrscheinlich, wie auch Landrat Gregor Eibes in der Kreisausschuss-Sitzung am Montag sagte. „Das ist dann wohl nicht mehr erreichbar“, sagte der Kreis-Chef. In Rheinland-Pfalz ist eine Öffnung der Gastronomie ab Freitag unter Auflagen im Innenbereich wieder möglich, dazu muss in der jeweiligen Kommune allerdings die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 50 liegen. Ab dem 2. Juni ist die Innengastronomie jedoch ohnehin in allen Kreisen und kreisfreien Städten möglich, in denen die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 100 liegt, also dort, wo die Bundesnotbremse nicht gilt.