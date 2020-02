Manderscheid/Steiningen : Sechs Unfälle mit drei Verletzten auf der A1

Manderscheid/Steiningen (lars/iro) Ein Graupelschauer, ein umgestürzter Baum: Sechs witterungsbedingte Verkehrsunfälle gab es am Montagmorgen auf der A 1. Gegen 8.45 Uhr gab es nach Polizeiangaben zwischen der Raststätte Eifel und der Anschlussstelle Manderscheid einen plötzlichen und heftigen Graupelschauer.

Innerhalb kürzester Zeit bildete sich eine rutschige Eisschicht auf der Straße. Insgesamt vier Autos prallten auf einem etwa einen Kilometer langen Streckenabschnitt unabhängig voneinander gegen die Schutzplanken oder kamen von der Fahrbahn ab und landeten in der Böschung. Ein Autofahrer wurde dabei verletzt und musste vom DRK ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallstellen wurden von der Autobahnmeisterei abgesichert, der Verkehr wurde einspurig vorbeigeleitet. Drei Menschen wurden verletzt.

Die ersten Unfälle ereigneten sich kurz vor 7 Uhr auf der A 1 bei Steiningen im Kreis Vulkaneifel. Laut Polizei fuhr ein Autofahrer in der Dunkelheit gegen einen Baum, der durch den Sturm auf die Fahrbahn gedrückt wurde. Während der 28-Jährige die Unfallstelle absicherte, bemerkte er, dass sich ein anderes Auto nähert. Er konnte sich durch einen Sprung hinter die Schutzplanke in Sicherheit bringen. Denn unmittelbar danach krachte ein mit zwei jungen Frauen besetzter Wagen in sein Auto. Die beiden Frauen wurden verletzt.