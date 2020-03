Corona-Fallzahlen : Sechs weitere Corona-Fälle im Landkreis Bernkastel-Wittlich am Montag

Wittlich Die Zahl der gemeldeten Infektionsfälle mit dem Coronavirus ist im Landkreis erneut gestiegen.

Nach sieben zusätzlich gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen am Vortag stieg die Zahl am Montag, 30. März, erneut an. So wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich insgesamt sechs weitere Fälle gemeldet. Die Zahl der im Landkreis Bernkastel-Wittlich bislang positiv auf das Coronavirus Getesteten steigt damit auf aktuell 62. Eine stationäre Behandlung ist derzeit bei drei Patienten erforderlich, davon wird einer intensivmedizinisch versorgt und beatmet. Die häusliche Isolierung wurde bislang in insgesamt zehn Fällen beendet, sodass sich die Zahl der aktuell noch Erkrankten auf 52 Menschen beläuft. Damit liegt die aktuelle Quote bei 55,1 Infizierten pro 100 000 Einwohnern. Das teilt die Kreisverwaltung mit, die seit Montag auch eine Übersicht im Internet anbietet unter

https://arcg.is/CTSjC