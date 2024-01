Vintage Mode: Besonders bei jungen Leuten beliebt Hier findet man im Kreis Bernkastel-Wittlich Second-Hand-Mode

Wer für wenig Geld gut erhaltene gebrauchte Kleidung kaufen möchte, hat im Kreis Bernkastel-Wittlich mehrere Möglichkeiten. In Traben-Trarbach gibt es beispielsweise das „Mokka First & Second Hand“, das von Andrea und Uwe Kaufmann seit 2008 geführt wird. Gebauchte Damen- und Herrenmode bekommt man hier. Uwe Kaufmann berichtet: „Die Nachfrage nach Second-Hand-Mode hat mit Corona deutlich zugenommen. Ich denke, viele haben in der Zeit noch mal ihren Lebensstil und ihr Konsumverhalten überdacht.“ Weiter sagt er: „Es kommen auch deutlich mehr jüngere Leute; man merkt, dass Vintage Mode voll im Trend ist.“