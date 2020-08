Kräuterwanderung : Kräuter als Gaben Gottes sehen

Kräuterwanderung Foto: Trierischer Volksfreund/Barbara Schartz

Altrich (red) Der Themenschwerpunkt Schöpfung der Katholischen Erwachsenenbildung stellt am Donnerstag, 13. August, um 17 Uhr in Altrich die Tradition des Krautwischs an Mariä Himmelfahrt vor. Die Tradition des „Krautwischs“ und der Segnung der Kräuter an Mariä Himmelfahrt sind ein guter Anlass, Kräuter und ihre Wirkung kennenzulernen.

Naturerlebnispädagogin Beate Stoff stellt dabei Pflanzen am Wegesrand und ihre Verwendung vor. Kräuterkostproben runden die Wanderung ab. Die Kursgebühr beträgt sieben Euro. Eine Anmeldung unter Telefon 0651/99372720 ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Treffpunkt: Hof Haardt 11, Altrich.