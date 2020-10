Glaube : Pater Albert Seul segnet Tiere und Traktoren in Klausen

Pater Albert Seul segnet Tiere und Traktoren in Klausen

Klausen (red) Die traditionelle Tiersegnung in Klausen findet am Samstag, 3. Oktober, ab 15 Uhr im Park neben der Wallfahrtskirche statt. Es werden Striche für den Mindestabstand eingezeichnet und es besteht die Maskenpflicht für Menschen auf dem Gelände.

Es ist kein Rahmenprogramm vorgesehen. Die traditionelle Traktorwallfahrt wird am Sonntag, 4. Oktober, zu einer Traktorsegnung. Die Fahrzeuge können am alten Weiher unter Einhaltung der Corona Hygiene Rahmendaten parken. Prämierungen, der Korso und die Bewirtungen entfallen. Ab 14 Uhr werden die Fahrzeuge an die Segnungsstelle geleitet und dort gesegnet. Die Kinder-Traktorsegnung findet ab 16 Uhr statt.