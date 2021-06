Frau stürzt : Unfall mit Segway auf dem Mosel-Radweg

Foto: dpa/Stefan Puchner

Zeltingen-Rachtig (red) Die Fahrerin eines Segway ist an Fronleichnam auf einem Radweg an der Mosel verunglückt. Sie fuhr gegen 15.48 Uhr nach Mitteilung der Polizei in einer Gruppe sechs Menschen auf dem parallel zur B 53 verlaufenden Radweg zwischen dem Kloster Machern und Ürzig.

